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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о 6 победах «Ман Сити» подряд: «Я доволен, предпочитаю выигрывать, а не наоборот, но не думаю об этих матчах – они уже позади. И не смотрю вперед дальше, чем на неделю»

Энцо Мареска высказался о шестой победе «Манчестер Сити» подряд – над «Норвичем» (5:0) в Кубке лиги. «Я очень доволен этими пятью-шестью матчами, но все внимание приковано к следующему.

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