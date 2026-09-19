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Явка на выборах в Госдуму достигла 30,23% к 09:40 по московскому времени

Явка на выборах в Госдуму достигла 30,23% к 09:40 по московскому времени

Явка избирателей на выборы в Государственную думу составила на 9:40 по московскому времени 30,23%. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

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