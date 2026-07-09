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Парламентская газета

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Премьер Нидерландов призвал поддержать удары Украины вглубь России

Премьер Нидерландов призвал поддержать удары Украины вглубь России

Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания темпов нанесения ударов вглубь России. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent 9 июля, пишет РИА Новости.

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