Премьер Нидерландов призвал поддержать удары Украины вглубь России

Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания темпов нанесения ударов вглубь России. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent 9 июля, пишет РИА Новости.
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