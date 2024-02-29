АдГ потребовала в суде доказательства непричастности спецслужб к дискредитации партии

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась в суд с требованием обязать Федеральное ведомство по охране конституции представить доказательства непричастности спецслужбы к намеренной дискредитации АдГ, сообщил «Известиям» член бундестага Ян Нольте.
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