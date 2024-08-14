"Росспиртпром" после приватизации анонсировал уже третье повышение цен на спирт

В итоге к осени общее подорожание с начала лета составит 25% "Росспиртпром" - крупнейший производитель спирта в России, ставший недавно частным - анонсировал повышение цен на спирт с 1 сентября почти на 9%, пишет РБК.
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