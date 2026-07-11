НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

lrnews

5 подписчиков

Готовое решение или разработка с нуля: как экономить на доработках 1С

Каждая компания, дорабатывающая 1С, рано или поздно платит за изобретение велосипеда: заказывает разработку отчёта, обработки или интеграции, которые кто-то уже сделал, отладил и продаёт в десять раз дешевле стоимости разработки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии