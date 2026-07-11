Готовое решение или разработка с нуля: как экономить на доработках 1С

Каждая компания, дорабатывающая 1С, рано или поздно платит за изобретение велосипеда: заказывает разработку отчёта, обработки или интеграции, которые кто-то уже сделал, отладил и продаёт в десять раз дешевле стоимости разработки.
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