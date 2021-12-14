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Омичи снова останутся без новогодних корпоративов

Омичи снова останутся без новогодних корпоративов

Роспотребнадзор подтвердил, что прошлогодний запрет на веселье остается в силе. В этом году омичам вновь не стоит надеяться законно устроить корпоративы в ресторанах с танцами и конкурсами, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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