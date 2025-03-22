Депутат Тарбаев: для европейцев нужно организовать туристический инфотур в Крым

Для европейцев нужно организовать туристический инфотур в Крым. Об этом RT заявил депутат Госдумы, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с туризмом на полуострове.