﻿﻿Квартира в Милане. Мельница - проект студии.Как быстро и без сложных реконструкций обустроить в квартире удобные, отдельные зоны для сна, работы, отдыха, чтения и просмотра фильмов? Обратите внимание: Способы сделать пуфик из подручных средств.