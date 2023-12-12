Президент США Джо Байден сообщил в Белом доме, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября, передает РИА Новости.
Байден рассказал, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Знатный фантазер!))))
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11 час.
лл
лина любимцева
И этот придурок управляет США? Они там в США что, уже совсем кукукнулись?!! Выбирают себе таких невменяемых президентов?!! Эта тварь вместо слова "мир" произнесет "война"... И ЧТО БУДЕТ?!! Сын у него наркоман, Байден-старший может вместе с сыном наркоманит?!! Да этих БАЙДЕНОВ И БЛИЗКО К БЕЛОМУ ДОМУ ПОДПУСКАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ!! Поэтому вся ответственность за его гадости лежит на американском народе!!!
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8 час.
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