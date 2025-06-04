Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Так смертную казнь кто отменял? Вот те самые воры, которые сейчас в олигархах числятся. Это они заранее за себя посто...В Крыму задержан ...
  • Игорь Максаков
    Какими дураками нужно быть этим украинцам, которые гибнут за счастье Зеленского с шайкой. Про какую землю они пекутся...Погибли командиры...
  • ninikooo Митусова
    Эти мрази  еще « вякают» что- то про гражданские объекты? А как же сотни мирных жителей,погибших в своих домах на наш...Погибли командиры...

Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

Какого генерала Шурыгин назвал виновным за удары по аэродромам. Это он заменил в ВКС Суровикина

После удара украинских дронов по русским военным аэродромам известный военный обозреватель Владислав Шурыгин прямым текстом обвинил главнокомандующего ВКС России Виктора Афзалова и его генералитет в вопиющей безответственности и халатности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх