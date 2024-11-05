Адвокат рассказал, что грозит россиянам за фиктивное банкротство

Это может обернуться более серьезными последствиями, чем выплата большого долга В России предусмотрена ответственность за фиктивное банкротство – попытки пройти процедуру банкротства и списать долги, имея возможность рассчитаться по ним.
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