АПРЕЛЬ 2025

Отыграв вчера последнюю мартовскую дату, Moscow Rock City уже настраиваются на апрель! Четвёртый месяц года = четыре же запланированных выступления:6 АПРЕЛЯ — возвращаемся в Hidden на Камергерском! Сольное выступление со сборной программой песен на 25! Вход бесплатный!12 АПРЕЛЯ — продолжаем осваивать Евразию на Новослободской! В 2 отделениях прозвучит хитов 20 классического рока: новое, любимое и только для вас! Билеты: https://muzpolka.