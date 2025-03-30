Moscow Rock City
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Moscow Rock City

2 подписчика

АПРЕЛЬ 2025

АПРЕЛЬ 2025

Отыграв вчера последнюю мартовскую дату, Moscow Rock City уже настраиваются на апрель! Четвёртый месяц года = четыре же запланированных выступления:6 АПРЕЛЯ — возвращаемся в Hidden на Камергерском! Сольное выступление со сборной программой песен на 25! Вход бесплатный!12 АПРЕЛЯ — продолжаем осваивать Евразию на Новослободской! В 2 отделениях прозвучит хитов 20 классического рока: новое, любимое и только для вас! Билеты: https://muzpolka.

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