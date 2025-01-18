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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России запретили ввоз животноводческой продукции из Евросоюза

В России запретили ввоз животноводческой продукции из Евросоюза

Причина — в угрозе распространения ящура Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз и транзит животноводческой продукции со всего Евросоюза в Россию из-за угрозы распространения ящура, сообщает ТАСС.

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