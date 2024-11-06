Почему вечный двигатель так и остается несбыточной мечтой?

Создать вечный двигатель — мечта, которая могла бы кардинально изменить нашу жизнь. Представьте себе: автомобили, свободные от бензина, бесконечная доступность электричества! Но, к сожалению, эта мечта так и останется мечтой.
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