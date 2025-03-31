Сийярто: Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре России атакой на суверенитет

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает любую атаку на энергетическую инфраструктуру, через которую страна получает энергоносители из России, как посягательство на свой суверенитет.
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