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Мировое обозрение

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Верещук рассказала о проблемах с выплатой зарплат и пенсий на Украине

Верещук рассказала о проблемах с выплатой зарплат и пенсий на Украине

Заместитель председателя Украины Ирина Верещук заявила в, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.

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