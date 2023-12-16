Верещук рассказала о проблемах с выплатой зарплат и пенсий на Украине

Заместитель председателя Украины Ирина Верещук заявила в, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.
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