Рубио поблагодарил власти Мексики за снижение потока нелегалов

Государственный секретарь США Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте поблагодарил мексиканскую сторону за совместную работу в сфере миграции и безопасности, в результате чего значительно снизился поток нелегалов.