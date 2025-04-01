Рубио поблагодарил власти Мексики за снижение потока нелегалов

Государственный секретарь США Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте поблагодарил мексиканскую сторону за совместную работу в сфере миграции и безопасности, в результате чего значительно снизился поток нелегалов.
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