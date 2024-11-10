Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рахвалов
    Путин только подписал постановление над которые пробивали не равнодушные люди.Супер! Тепленькая...
  • Анатолий Зотов
    Был же закон о 6 кв.м. на человека. Меньше - нельзя никого прописать, кроме ближайших родственников (дети, родители)....Супер! Тепленькая...
  • Владимир Витковский
    Все изменится, а ты - из этих???????Сын крупнейшего д...

"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"

"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"

Тут намедни Урсула Фон дер Ляйен забавное выдала, мол, Евросоюз вынужден закупать российскую нефть только ради того, чтобы Путин наш, Владимир Владимирович "не заработал на этом ещё больше где-то в других местах".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх