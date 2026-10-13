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Регионы России

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Василий Глотов назвал Александра Овечкина легендой и допустил его переход в КХЛ

Василий Глотов назвал Александра Овечкина легендой и допустил его переход в КХЛ

Глотов отметил, что текущий сезон действительно последний для Овечкина в «Вашингтоне», а следующий он может провести в московском «Динамо».

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