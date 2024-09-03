Роза, чарующая и прекрасная, с давних пор считается королевой сада — самым великолепным цветком

Очаровательная и красивая роза издавна считалась королевой сада, самым великолепным цветком. Как мы все знаем, она очень своенравная красавица и выбрать для нее подходящего партнера кажется довольно сложной задачей.
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