«Подселение незнакомцев»: как на самом деле обманывают собственников жилья

Паника в социальных сетях и реальность.В интернете распространился вброс: якобы с 1 августа вступают в силу поправки к жилищному законодательству, позволяющие законно подселять в квартиры посторонних людей.
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