В подмосковном пункте отбора добровольцев принимают ежедневно. С каждым работают лично. В первую очередь инструкторы интересуются, на какую специальность хочет пойти кандидат и какими знаниями и навыками он обладает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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