Госдума закрыла последнюю лазейку для мигрантов: штрафы выросли кратно.

Один большой вопрос- что вообще эти дети мигрантов делают у нас в России? На хрен они нам здесь нужны? Их родители сюда работать или жить приехали? Выслать всех нахрен ,что родителей, что детей!

Виктор Гайдуков

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели - как говаривал не забвенный Остап Ибрагимович, но, это ведь только начало, надо ещё как-то научиться исполнять законы... А с этим у нас не всегда справляются как некоторые граждане, так и власть предержащие. Правда задержания уже есть, но что-то с посадками, а уж тем более с конфискацией всего имущества нажитого непосильным трудом, что-то движения пока не видно. Ждём-с.