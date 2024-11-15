Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Госдума закрыла последнюю лазейку для мигрантов: штрафы выросли кратно.

Госдума закрыла последнюю лазейку для мигрантов: штрафы выросли кратно.

Нижняя палата опустошила миграционный портфель. Все 13 законопроектов, которые планировалось принять для ликвидации проблемы нелегалов, приняты.

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Комментарии
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Галина Лапина
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22 час.
Алекс Сэм
Один большой вопрос- что вообще эти дети мигрантов делают у нас в России? На хрен они нам здесь нужны? Их родители сюда работать или жить приехали? Выслать всех нахрен ,что родителей, что детей!
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16 час.
Виктор Гайдуков
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели - как говаривал не забвенный Остап Ибрагимович, но, это ведь только начало, надо ещё как-то научиться исполнять законы... А с этим у нас не всегда справляются как некоторые граждане, так и власть предержащие. Правда задержания уже есть, но что-то с посадками, а уж тем более с конфискацией всего имущества нажитого непосильным трудом, что-то движения пока не видно. Ждём-с.
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10 час.

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