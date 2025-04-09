Немец приехал в Россию искупить грех деда, реальность поразила: Неожиданность у призывного пункта

АС

Александр Сысоев

Они сделали неправильный выбор, приехав в Краснодарский край это еще тот гадюшник, где коррупция и беззаконие правят бал. У меня такое ощущение, что нормальных чиновников просто нет в Краснодарском крае: он весь коррупционно- преступный.