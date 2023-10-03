Как подростки изменились за последние 50 лет

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как изменились подростки за последние пять десятилетий? Как поменялась одежда, которую они носят? Какими стали машины, на которых они рассекают по городу? На что похожи компании, в которых они тусуются? В галерее Джозефа Биллоуза в Сан-Диего сейчас проходит выставка, на которой представлены старые и современные снимки, рассказывающие о физическом, социальном и эмоциональном аспектах юности и сопутствующем ей формировании идентичности.