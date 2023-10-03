FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Жаль Фейсбук (В Роскомнадзоре о...
  • Сергей Дмитриев
    Ковыряй  историю глЫбже, а именно с  нечаянного ж/д-ЧП, в котором пострадал Александр-III и его каденция прервалась р...Вице-спикер Госду...
  • Андрей
    Зачем ее пиарить и напоминать об этой....?Светлана Лобода н...

Как подростки изменились за последние 50 лет

Как подростки изменились за последние 50 лет

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как изменились подростки за последние пять десятилетий? Как поменялась одежда, которую они носят? Какими стали машины, на которых они рассекают по городу? На что похожи компании, в которых они тусуются? В галерее Джозефа Биллоуза в Сан-Диего сейчас проходит выставка, на которой представлены старые и современные снимки, рассказывающие о физическом, социальном и эмоциональном аспектах юности и сопутствующем ей формировании идентичности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх