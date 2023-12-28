Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Реплика о логике врага

Реплика о логике врага

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Логика нашего Большого Противника вполне ясна: поселить в нас самоуспокоенность, уверенность в том, что Победа достигнута и что стоит только подождать и труп врага….

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