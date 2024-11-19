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Царьград

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Главу Фонда капремонта Подмосковья Николова могут выпустить из СИЗО

Главу Фонда капремонта Подмосковья Николова могут выпустить из СИЗО

О смягчении меры пресечения для чиновника просит прокуратура.Прокуратура требует освободить из СИЗО главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова.

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