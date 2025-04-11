20+ человек, с которыми каждый день как праздник

Хорошее чувство юмора поможет выйти победителем из любой ситуации. Герои нашей статьи никогда не дают близким заскучать, потому что у них всегда в кармане спрятана какая-нибудь озорная шутка или проделка.
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