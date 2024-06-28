Участники фестиваля #ТриЧетыре готовы к началу соревнований💪🔥 НАПОМНИМ От Новоаннинского района в конкурсных треках заявились: Песковацков Иван Алексеевич «34 Мой бизнес»; Москаленко Андрей Николаевич «Молодёжный IQ-марафон»; Евстратов Дмитрий Николаевич «Молодёжный IQ-марафон»; Шамаев Владислав Павлович «ИГРЫ ГТО»; Попова Гульнара Шавкатовна «Молодёжный IQ-марафон»; Нестерова Ксения Петровна «Формула кино; Барбин Никита Юрьевич «ПРОконтент»; Гапоненко Дарья Александровна «Молодёжный IQ-марафон»; Давыдова Марина Сергеевна «Арт-галерея»; Казаку Кристина Анатольевна «ИГРЫ ГТО».
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