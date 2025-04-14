«Всегда был готов брать на себя ответственность»: какую роль генерал Апанасенко сыграл в обороне Москвы от нацистов

135 лет назад родился советский военачальник Иосиф Апанасенко. Имея за плечами опыт Первой мировой и Гражданской войн, он получил в начале 1941-го звание генерала армии и назначение на ответственную должность — командующего войсками Дальневосточного фронта, прикрывавшего границы СССР от возможного удара милитаристской Японии.