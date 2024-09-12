В Китае проходит международная ярмарка торговли услугами

Китай будет придерживаться высокого уровня открытости для содействия качественному развитию, совершенствовать системы и механизмы открытости внешнему миру на высоком уровне, внедрять инновации и расширять торговлю услугами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии