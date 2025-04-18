Зелёная повестка: Росприроднадзор представил планы до 2030 года

Вопросы экологии стали одним из приоритетных направлений работы в России. Выездное заседание Научно-технического совета Росприроднадзора прошло в Архангельске под председательством руководителя службы Светланы Радионовой.
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