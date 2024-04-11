Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине© РИА Новости / Алексей Никольский Наталья Дембинская Обновленная БРИКС усиливает позиции сразу по нескольким фронтам.