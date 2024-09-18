ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Энергодар

Власти Энергодара сообщили о начале массированной атаки беспилотников на город. Сохраняется опасность поражения дронами объектов инфраструктуры города-спутника запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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