Times of Israel: двое заложников погибли в плену ХАМАС

Израильтяне Йоси Шараби и Итай Свирский, находившиеся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, погибли в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление кибуца Беэри, откуда 7 октября прошлого года были похищены мужчины.