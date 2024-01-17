Times of Israel: двое заложников погибли в плену ХАМАС

Израильтяне Йоси Шараби и Итай Свирский, находившиеся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, погибли в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление кибуца Беэри, откуда 7 октября прошлого года были похищены мужчины.
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