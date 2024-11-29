Врач Белоусов объяснил, как пост влияет на сердечно-сосудистую систему

Питание в это время богато пищевыми волокнами и антиоксидантами Пост является временем ограничения потребления животной пищи, что улучшает состояния сердечно-сосудистой системы, сказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.
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