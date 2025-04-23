Лауреаты премии «Вызов» организовали тур по России для популяризации науки

Российские ученые и лауреаты национальной премии «Вызов», которую вручают за уникальные исследования и изобретения, отправились в турне по территории России, чтобы поделиться передовыми разработками в научной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии