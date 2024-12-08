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Петербургский дневник

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Премьер Сирии высказался о будущем военном присутствии РФ в Дамаске

Премьер Сирии высказался о будущем военном присутствии РФ в Дамаске

Он сказал, что этот вопрос будут решать новые власти Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия России на территории страны после переворота в Дамаске будут решать новые власти.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А что там непонятно, если боевиков готовили по многочисленным данным специалисты ВСУ-а это США и Англия! Кому ещё непонятно,???
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