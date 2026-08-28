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Царьград

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Оставьте школы: жители Риги выходят на акцию протеста за обучение на русском языке

Оставьте школы: жители Риги выходят на акцию протеста за обучение на русском языке

В Риге жители выходят на акцию протеста за право иметь возможность обучаться на русском языке.В пятницу, 28 августа, у здания сейма Латвии состоится пикет против ликвидации русскоязычного образования.

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