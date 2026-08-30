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ИА Регнум

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Журналист Христофору: признание Зеленского о взрыве склада сорвет планы ЕС

Журналист Христофору: признание Зеленского о взрыве склада сорвет планы ЕС

Признание главой киевского режима Владимира Зеленского о размещении склада ВСУ в жилой застройке в селе Милая Киевской области, где произошел крупный пожар с последующей детонацией, сорвало планы Евросоюза (ЕС) по выделению денег Украине.

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