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В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям использовать маткапитал на покупку авто

В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям использовать маткапитал на покупку авто

Государственная Дума планирует расширить возможности использования средств материнского (семейного) капитала.

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Комментарии
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N N
Вы меня простите, но маткапитал изначально  выплачивался ЗА рождение детей. А, значит, деньги должны даваться ДЛЯ детей, а не для автомашин. Учите, лечите, содержите ДЕТЕЙ, а не автомашины. А то потом начнётся, денег дайте на бензин!
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15 час.
N N
А, вообще, такой огромный маткапитал при рождении -баловство. ЕЩЁ чНЕИЗВЕСТНО, кто вырастет из  этих &#39;капитаоьчиков&quot;! Иностранкам выплачивали? А они бандитами растут. Что в школах вытворяют? Так и в ру ЧС ских семьях - может, подрастёт, да в Штаты свалит. А его,того чдитенка оплачивали из русских денег. Платить нужно потом, в пенсию маме, если воспитала достойного и в зарплате выросшему специалиста.
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15 час.
NN
N N
Мелкие буковки. Не увидеть опечатки.
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15 час.

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