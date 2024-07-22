Государственная Дума планирует расширить возможности использования средств материнского (семейного) капитала.
В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям использовать маткапитал на покупку авто
Комментарии
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Вы меня простите, но маткапитал изначально выплачивался ЗА рождение детей. А, значит, деньги должны даваться ДЛЯ детей, а не для автомашин. Учите, лечите, содержите ДЕТЕЙ, а не автомашины. А то потом начнётся, денег дайте на бензин!
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15 час.
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А, вообще, такой огромный маткапитал при рождении -баловство. ЕЩЁ чНЕИЗВЕСТНО, кто вырастет из этих 'капитаоьчиков"! Иностранкам выплачивали? А они бандитами растут. Что в школах вытворяют? Так и в ру ЧС ских семьях - может, подрастёт, да в Штаты свалит. А его,того чдитенка оплачивали из русских денег. Платить нужно потом, в пенсию маме, если воспитала достойного и в зарплате выросшему специалиста.
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15 час.
NN
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Мелкие буковки. Не увидеть опечатки.
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15 час.
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