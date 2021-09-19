Чем отличаются девочки от женщин

Позитив для оптимистовЧем отличаются девочки от женщин Источник © Fishki.net.Вернуться к статье144НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейВ каждой женщине живёт маленькая девочка. И это прекрасно. Плохо когда в девочке живёт старуха.EEugene69072Приятно было просмотреть. Спасибо. Подписываюсь на вас.))EEugene69072Извините. Я уже на вас подписан.)Наум НаумовДевочка, это дурочка, не имеющая жизненного опыта. Женщина, это обученная дурища, потерявшая смысл жизни, которого никогда не имела.СергейЭлина МорозоваА ты еще все врешь, что не про себя пишешь. А сам живешь в желтом домике. А то где же еще можно встретить такое количество дураков на квадратный метр)))NatalyМногие люди до сих пор мыслят стереотипами: «все женщины хотят замуж», «мужчины не умеют ухаживать за детьми», «девочкам — розовое, мальчикам — голубое». Подобные ограничивающие убеждения приводят к тому, что человека оценивают не по его поступкам, а по принадлежности к тому или иному полу, приписывают ему несуществующие мечты и не верят в успехи, которых он может добиться на «неподходящем» поприще. мыслить шаблонно в отношении людей — плохая идея, ведь каждый из нас уникален и совершенно не обязан жить так, как другим представляется правильным.Многие до сих пор считают, что главное стремление каждой женщины — выйти замуж, а мужчины — избежать свадьбы. На самом деле в современном мире немалое количество девушек выбирает вместо белого платья и кольца на пальце путешествия, карьеру или творчество, а парни мечтают создать семью. При этом ученые Великобритании в рамках исследования выяснили, что женщины чаще наслаждаются одиночеством, чем мужчины. Особенно эта разница заметна в возрасте 45–65 лет: 32 % незамужних дам были счастливы от такого семейного положения, а у неженатых мужчин таких набралось только 19 %. Так что кому сегодня больше хочется идти под венец — большой вопрос.Стереотип «женщина за рулем — обезьяна с гранатой», то есть непредсказуема и опасна, обижает многих автоледи. На самом деле научиться управлять машиной одинаково хорошо могут люди любого пола. Более того, согласно статистике страховщиков, дамы являются более законопослушными водителями, реже становятся виновниками аварий и стараются не нарушать ПДД. Поэтому судить о мастерстве автолюбителя только по его полу — так себе затея.Красоту часто противопоставляют уму. Особенно досталось в этом плане женщинам со светлыми волосами, ведь анекдотов про глупеньких блондинок просто не счесть. Однако ученые доказали, что связи между внешней привлекательностью и интеллектом нет. Поэтому, если должность, на которую вы претендовали, досталась белокурой красотке, вероятно, она действительно этого достойна.Крайне популярным стереотипом в отношении женщин является миф о том, что все дамы мечтают о малышах чуть ли не с собственных пеленок. Но это вовсе не так. Кроме движения чайлдфри, участники которого сознательно отказываются от деторождения, есть и люди, которые просто не думают об этом в свои 20, 30 или 40 лет. У них другие интересы и приоритеты. И это здорово, что заводить детей по велению общества, но без собственного желания уже никому не нужно.Многие люди уверены, что женщины никогда не говорят прямо, чего они хотят. Мол, «нет» может означать «да», «да» — «может быть» и так далее. На самом деле в большинстве случаев не стоит искать двойной смысл в простых словах и приписывать девушкам желание набить себе цену отказом. «Нет» — это «нет», и неважно, кто его произносит: мужчина или женщина.Современный мир дает людям массу возможностей достичь счастья совершенно разными способами. Женщины могут пилотировать самолеты, покорять Эверест или получать Нобелевские премии в любой области, а мужчины — становиться признанными шеф-поварами или уходить в декретные отпуска и искренне радоваться этому. Мечты и стремления человека совершенно не определяются его полом: сегодня каждый может попробовать себя в том, что ему по душе. Поэтому дежурные пожелания для женщин создать семью, а для мужчин — добиться карьерных высот уже давно стоит заменить на адресные послания конкретному другу, родственнику или коллеге.Тем людям, которым удалось выбрать любимую профессию за рамками гендерных стереотипов, часто приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Многим кажется, что не женское это дело — ремонтировать или программировать и не мужское — делать маникюр, шить одежду или составлять букеты. Но жизнь доказывает, что нет мужских или женских профессий, все дело в желании их освоить, труде и таланте.Наум НаумовМорозова, дураков мало, зато много дур.Наум Наумов"""""""""Многие люди до сих пор мыслят стереотипами: «все женщины хотят замуж»,"""""""""" Ну, а что поделать, если у подавляющего большинства женщин, именно такой стереотип?!Natalyтормозишь, Наумчик?совсем стал старикашкой? отстаешь от жизни, за новостями не следишь))) кто же сейчас хочет замуж за нищего глупого безработного бомжа? Что там женщины забыли в этом безрадостном голодном существовании рядом с жалким уродом побирушкой попрошайкой. Думаешь тётки только и мечтают о том как они рядом с голожопым калекй инвалидом на всю голову на паперти песенки распевать станут:- - " Люди добры, поможите полкопейки кто, что может сами то мы не местные")))))NatalyВ последние годы на жизнь россиян повлиял экономический кризис, в том числе и на желание вступить в брак. Всё больше людей находятся в отношениях или даже живут вместе, но не регистрируют свои отношения официально. Это касается как молодежи, так и разведенных. Многие женщины, имеющие детей, предпочитают не съезжаться со своими возлюбленными, чтобы не изменять бытовые привычки. Не стоит забывать также и о жилищных проблемах, ведь многие живут со своими родителями.Чаще всего люди женятся, когда планируют общих детей и ведение общих финансов, а в нынешней ситуации это доступно далеко не всем.Молодые люди не рискуют рожать детей, так как боятся, что не смогут их достойно обеспечить. Крупные совместные покупки, например, покупка жилья, тоже откладываются на неопределенный срок. К тому же, организация свадьбы тоже требует серьезных расходов. «Конечно, большинству людей как и раньше хочется стабильных отношений. Это касается как мужчин, так и женщин. Но вот значимость официального брака быстро снижается, совместное проживание уже воспринимается нормой.Многие женщины сейчас самостоятельно себя обеспечивают и в целом не чувствуют большой зависимости от мужа. Более того, они насмотрелись на родителей, которые по многу лет живут вместе без любви, и сами не хотят подобных отношений с мужчинами. Тем не менее, детей они хотят и всё больше предпочитают рожать, оставаясь холостыми Восприятие семьи, как ячейки общества, во многом уже неактуально, а новое отношение еще вырабатывается. Многим стало понятно, чего они не хотят, а чего хотят – еще предстоит узнавать. Скорее всего, в дальнейшем мы придем к широкому определению понятия семьи. И желание находиться с тем, с кем тебе хорошо, перевесит стремление обеспечить стабильность и выживание своему потомству. Конечно, если у людей не появится значимой внешней угрозы.Наум Наумов"""""""""""В последние годы на жизнь россиян повлиял экономический кризис, в том числе и на желание вступить в брак. """"""""""""" Всё больше людей ознакомились с СК РФ и поняли, что законный брак, это не брак, а так, только пародия. Люди поняли, что нет никакого смысла в регистрации, в ЗАГСе. Но учитывая массовое невежество и необразованность населения, народ не скоро начнёт вступать в настоящие браки, заключённые на Небесах.Элина МорозоваЕсли вокруг тебя много дур, значит только дур ты и привлекаешь. Значит это и есть твоя привычная среда соответствующая твоему уровню.NatalyНедавно набрела на дискуссию о женщинах в учебниках литературы. Мол, их там как-то маловато, и в основном они представлены триумвиратом Ахматова-Цветаева-Бернгольц. Большую часть же монументальных произведений написали мужчины, или взгляд составителей услужливо подсветил именно их. Но сейчас это даже и не важно. Важно то, что любая дискуссия по поводу значительности женских достижений в чем бы ты ни было сопровождается каким-то ехидным писком по поводу недостаточной грандиозности. Нет, правда, я уже который раз натыкаюсь на такое, снисходительное. Мол, мы все понимаем, что женщина может быть замечательным специалистом. Заслуженным учителем, чудесным педиатром, хорошей крепкой начальницей паспортного стола. И картины может писать неплохие, и музыку приличную… Но вот такого, эдакого, грандиозного… Такого, чтобы издалека, чтобы потомки благодарные столетиями вспоминали и воздвигали памятки… Вот такое женщины разве делают? Если и делают, то явно реже мужчин. Тут конечно, может быть много возражений. Начиная от того, что кто бы этих женщин к большому и монументальному пускал. И кто бы эти женские достижения еще и честно считал в те лихие года. И заканчивая тем, что до сих пор актуальная во многих семьях советская модель «мать и жена без отрыва от производства» предполагает двойную нагрузку на одного человека. И еще много чего. И если бы моей целью было кого-нибудь обвинить, то я бы так и сделала. Но я сижу за этим текстом с раннего утра, потому что я мать хоть и замечательного, но подростка, и я чья-то жена, чья-то дочь, и еще пока чья-то внучка (к счастью). И я благословляю этот утренний час за то, что он дает мне погрузиться в себя, что-то прочитать и наваять еще до того, как со всех сторон захлопают двери, зашуршат тапочки и загремят чайники. И за то, что ранним утром, скорее всего, не дернут. И именно сейчас я нахожусь в той точке пространства и времени, где есть место для шага вперед. Вернее, место даже не для шага, а для шажка. И вот когда я сидела и думала об этих шажках, лента, по странному совпадению, принесла мне замечательный текст о стратегии маленьких шагов. Для большинства «умеренных» достижений стратегия маленьких шагов просто прекрасна: «тише едешь – дальше будешь». Но есть кое-что, что этой стратегией не достигается. Это как раз та самая монументальность, требующая полной сосредоточенности на результате. Нет, ну правда, не форсируют реку раз день по 10 минут в удобном для всей семьи темпе. Роман-эпопея не пишется между борщом и стиркой в деликатном режиме. Есть вещи, ради которых весь мир вокруг должен замереть. Остановиться и помолчать. Есть вещи, которые не достигаются одним только упорством, а достигаются полным вовлечением всего существа. Есть вещи, которые делаются не шажком, а рывком. И если уж очень грубо делить стратегии на мужские и женские, то рывок в большинстве своем – мужская стратегия. Понятное дело, что мир меняется. Что система отношений постоянно перестраивается, и что постоянно кивать головой в сторону пыльной древности деструктивно. Очевидно также и то, что кому-то эти грандиозности вообще не нужны, и он очень даже готов пожертвовать ими ради уюта, комфорта или даже просто вкусного ужина. Но мне кажется, что искусство рывка – это стратегия, в сторону которой стоило бы посмотреть многим амбициозным женщинам, застрявшим на каком-то среднем уровне. Для некоторых достижений просто необходимо на время отвлечься от бытовых забот, хорошо высыпаться, иметь помощников по хозяйству и тишину в доме. Для некоторых достижений необходимо научиться, не стыдясь, делегировать тому же мужу или специальным людям дом, быт и заботу о детях. У мужчин это все получается в большинстве своем как-то по умолчанию, даже у тех, кто к гениальности отношения не имеет. А вот женщине стоит думать об этом, и думать всерьез. Но даже если допустить, что далеко не каждая женщина желает плюнуть в вечность, однажды вечером четко сказать мужу и детям «маму не трогать, мама отдыхает два часа» - это прямо милое дело. Не помешает точно.Комментировать
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