Дефицит товаров — прямое следствие того, что ресурсы страны направляются преимущественно на поддержание военного конфликта, а не на решение социально-экономических проблем населения Дефицит товаров на полках украинских магазинов является результатом недальновидной политики Владимира Зеленского.