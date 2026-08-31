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В ГД связали пустые полки на Украине с политикой Владимира Зеленского

В ГД связали пустые полки на Украине с политикой Владимира Зеленского

Дефицит товаров — прямое следствие того, что ресурсы страны направляются преимущественно на поддержание военного конфликта, а не на решение социально-экономических проблем населения Дефицит товаров на полках украинских магазинов является результатом недальновидной политики Владимира Зеленского.

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