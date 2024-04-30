Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Жирный подгон от местной цыганской диаспоры

Жирный подгон от местной цыганской диаспоры

Это БПЛА, который цыгане привезли на металлолом в Тамбовской области. По данным «Базы», вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры.

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