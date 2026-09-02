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Царьград

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Россия не изолирована: Лэйн отметил сближение на саммите G20

Россия не изолирована: Лэйн отметил сближение на саммите G20

На саммите G20 в Эшвилле участие России показало провал западной изоляции. Дэвид Лэйн отметил изменения в подходе США, в то время как министр Скотт Бессент провел встречу с Антоном Силуановым впервые с начала украинского кризиса.

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