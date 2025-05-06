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В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

В столице России - в период с 7 по 9 мая, вероятны ограничения на проезд транспорта и перебои с мобильной связью.

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