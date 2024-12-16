Kyodo: 15-летняя школьница погибла после поножовщины в японском McDonald's В Японии в префектуре Фукуока 15-летняя школьница погибла, а её одноклассник получил ранения, после того как на них напал неизвестный мужчина в ресторане McDonald's.
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