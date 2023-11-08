В Госдуме предложили увеличить финансирование на расчистку Волги

Необходимо увеличить средства на расчистку и дноуглубление Волги, рассмотреть вопрос строительства резервного водохранилища и предпринять ряд других мер, чтобы сохранить водные биоресурсы и достаточный уровень воды по всей длине реки.
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