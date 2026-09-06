Румыния содрогнулась: взорваны главные ворота НАТО на Украину

В Одесской области минувшей ночью прогремела серия мощных взрывов. Иностранные наемники лишились погранперехода на украинскую территорию.
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